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Всероссийская перепись населения начнется 15 октября

Михаил Алимов

Общество
Всероссийская перепись населения начнется 15 октября
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Всероссийская перепись населения стартует 15 октября. В ней будут использоваться цифровые технологии, сообщает в субботу, 25 сентября, медиаофис переписи.

Правительство РФ приняло решение о проведении переписи в ноябре 2020 года. Она необходима из-за пандемии коронавируса, наблюдаемой в стране.

Основным нововведением в двенадцатой по счету переписи станет наличие электронной самостоятельной переписи для населения. Такой раздел появится на портале «Госуслуги».

Традиционные переписчики также будут ходить по домам, но большую часть из них вооружат электронными планшетами, с которых в режиме реального времени имена будут попадать в базу данных. По требованию они обязаны предъявить паспорт, а узнать их можно по специальной одежде с символикой.

Поучаствовать в переписи можно будет и в центрах госуслуг. Она пройдет с 15 октября по 8 ноября, передает РИАМО.

До этого сообщалось, что более 80 процентов жителей России знают о переписи населения 2021 года, а 69 процентов хотят поучаствовать. Такие результаты продемонстрировал сентябрьский опрос, проведенный с помощью исследовательской платформы Mail.ru Group в социальных сетях.

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