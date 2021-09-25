Аксенов принял отставку министра транспорта Крыма

Фото: glava.rk.gov.ru

Министр транспорта Крыма Евгений Исаков покинул свой пост. Ротация кадров — естественный процесс. Об этом в субботу, 25 сентября, заявил глава республики Сергей Аксенов.

— Принял отставку министра транспорта Республики Крым Евгения Александровича Исакова, — написал он в своем Telegram-канале.

По словам главы Крыма, благодаря ротации кадров возможно решение текущих вопросов.

До этого суд арестовал на два месяца бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова по обвинению в хищении. Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты об избрании Кабанову меры пресечения в виде домашнего ареста. Бывший министр строительства и архитектуры полуострова Михаил Храмов также взят под стражу до 22 ноября.

23 сентября СМИ сообщили о задержании Кабанова. Он курировал федеральную целевую программу социально-экономического развития.

Следственные действия по делу проводятся в настоящее время. Экс-чиновнику могут инкриминировать превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, мошенничество и коррупцию.