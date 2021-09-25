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Схема движения временно изменится в пяти округах Москвы

Анастасия Волоснова

Город
Схема движения временно изменится в пяти округах Москвы
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

В пяти округах Москвы временно изменится схема движения транспорта из-за фестиваля JetRush и проведения дорожных работ.

Так, будет запрещен проезд по участку Болотной набережной от Берсеневского переулка до Берсеневской набережной, а также по участку Берсеневской набережной от Болотной набережной до Берсеневского переулка. Движение будет перекрыто с 00:01 25 сентября до 23:59 26 сентября.

Автомобилисты смогут осуществлять проезд только по одной полосе на Бутырском Валу от Карелина проезда до дома 21 по Угловому переулку с 27 сентября 2021 года по 27 февраля 2023 года.

С 1 октября по 15 декабря будут перекрыты участок бокового проезда Кантемировской улицы, участок самой Кантемировской улицы и Каспийская улица.

Из-за съемок фильма с 28 сентября с 10:00 до 14:00 будет перекрыто для транспорта пересечение Новопесчаной и 2-й Песчаной улиц.

Также проезд будет ограничен от улицы Генерала Ермолова до тоннеля Маршала Гречко на Кутузовском проспекте в период с 30 сентября 2021 по 30 октября 2022 года, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, на некоторых улицах Восточного и Центрального административных округов в скором времени ограничат движение. Такая необходимость вызвана проведением инженерных работ.

Во 2-м Хвостовом переулке ремонт будет состоять из четырех этапов. Первый пройдет в период с 1 октября по 15 ноября около дома 8, строение 2. Второй этап состоится с 1 по 30 ноября, проезд будет ограничен от дома 10 до дома 12. Третий этап продлится с 10 по 30 ноября, в связи с этим одна полоса будет занята в районе дома 27 на улице Большая Якиманка.

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