Путин заявил, что выборы в Госдуму прошли в строгом соответствии с законом

Фото: Администрация президента РФ

Выборы в Госдуму прошли открыто и в строгом соответствии с законом. Об этом в субботу, 25 сентября, рассказал президент России Владимир Путин на встрече с лидерами партий.

В начале встречи Путин поздравил присутствующих с победой. Он отметил, что «Единая Россия» доказала, что является лидером среди других партий, и продемонстрировала убедительную победу.

По словам президента, впервые с 1999 года в Госдуме появится пятая партия, что говорит о возможности каждого заявить о себе.

— Впервые после выборов 1999 года в Думе будет больше четырех фракций, что тоже говорит о демократичности избирательных правил и процедур, о развитии демократии в нашей стране, о том, что реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил, — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что представители всех партий во время работы в Госдуме должны будут выполнить все, что обещали в период избирательной кампании. Президент предупредил, что в современной России роль Госдумы возросла, поэтому победителей выборов ждет напряженная работа, пишет РИА Новости.

Видео: Москва 24, Telegram-канал

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов России, также избирались 39 региональных парламентов.

По итогам обработки 100 процентов протоколов в Госдуму прошли члены восьми партий. В одномандатных округах по одному кандидату-лидеру есть у партии «Родина», а также у «Гражданской платформы» и «Партии Роста».