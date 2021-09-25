Подобие бабьего лета пообещали москвичам на следующей неделе

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Подобие бабьего лета придет в Москву в конце сентября. Об этом рассказала в субботу, 25 сентября, заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Она отметила, что в начале следующей недели в Москве ожидаются дожди. Ночные температуры поднимутся до плюс 8–10 градусов, а дневные — до плюс 9–10 градусов. Осадки прекратятся во вторник, 28 сентября. Однако тепло в столицу не вернется.

— Мы ожидаем в самом конце сентября период солнечной, сухой, но прохладной погоды, подобие бабьего лета, — пояснила синоптик.

По ее словам, сообщения о самой холодной за последние 100 лет зиме в столице являются недостоверными, так как на данный момент сложно предугадать погоду на такой далекий период, передает радиостанция «Говорит Москва».

Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные. В столице будет облачно с прояснениями, местами ожидаются кратковременные дожди.