Путин: «Сомнения» в ДЭГ в Москве возникли, потому что кому-то не понравился результат

Фото: Администрация президента РФ

Сомнения в электронном голосовании в Москве могли возникнуть, так как кому-то не понравился результат. Об этом рассказал в субботу, 25 сентября, президент РФ Владимир Путин.

По его словам, сомнения в онлайн-голосовании не касаются качества его проведения.

— Это всегда так бывает, но если, тем не менее, вопросы есть, давайте их проработаем, — приводит РИА Новости слова президента.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов России, также избирались 39 региональных парламентов.

По итогам обработки 100 процентов протоколов в Госдуму прошли члены восьми партий. В одномандатных округах по одному кандидату-лидеру есть у партии «Родина», а также у «Гражданской платформы» и «Партии Роста».