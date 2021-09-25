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Европейские дни наследия начнутся в Москве 26 сентября

Анастасия Волоснова

Город
Европейские дни наследия начнутся в Москве 26 сентября
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, улица Арбат Карта всех событий

С 26 сентября по 31 октября в Москве пройдет более 60 бесплатных мероприятий, посвященных Европейским дням наследия. Об этом рассказали в пресс-службе Мосгорнаследия.

Все желающие могут познакомиться с историей столичных улиц. Программу по душе смогут подобрать москвичи всех возрастов и интересов.

— В эти дни мы приглашаем познакомиться с историческим и культурным наследием Москвы, прогуляться по старым районам — Гороховому Полю и Хитровке, улицам Пречистенке и Спиридоновке, Мясницкой и Петровке в сопровождении профессиональных экскурсоводов и блогеров, — отметил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

С историей храма Всех Святых на Кулишках и других церковных объектов жителей столицы познакомят 26 сентября на экскурсии «Легендарная Хитровка». А квиз «Мелодия в камне» пройдет в столице 4 октября.

Также участники совместного проекта Совета Европы и Европейской комиссии смогут присоединиться к прогулкам по острову Балчуг, квесту на Арбате и другим мероприятиям, пишет РИАМО.

В свою очередь, галерея «Беляево» объединения «Выставочные залы Москвы» с 10 октября представит выставку «Единство непохожих», приуроченную ко Всемирному дню психического здоровья.

Посетители увидят работы художников студии изобразительного творчества «Преображение» при Психиатрической клинической больнице имени Н. А. Алексеева. Авторы натюрмортов, пейзажей, абстрактных композиций, бытового и анималистического жанров обладают сложившимся стилем и уникальным взглядом на жизнь.

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