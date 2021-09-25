Путин отверг предложение Жириновского по ссылкам в Сибирь

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин отверг идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского об обеспечивании Сибири трудовыми ресурсами за счет ссыльных. Идею обсудили в субботу, 25 сентября.

По мнению Путина, это чрезмерно жестокая практика, которая не сможет корректно работать.

— Нужно создавать современные, интересные, перспективные и хорошо оплачиваемые рабочие места с благоприятной перспективой развития самого производства, и люди поедут. И ссылать не нужно, — пояснил президент, слова которого приводит ТАСС.

Однако российский лидер поддержал идею Жириновского о необходимости развивать территории в Сибири в целом.

Глава рабочей группы рынка HomeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Илья Шкабара в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что в Сибири можно построить современные и высокотехнологичные города на зеленой энергетике с беспилотной строительной техникой, умными дорогами и скоростным транспортом.

Для создания зеленой энергетики в регионе есть все необходимое: и реки, и солнце, и ветер.