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«На примере Москвы»: какими могут быть города на зеленой энергетике в Сибири

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«На примере Москвы»: какими могут быть города на зеленой энергетике в Сибири
Фото: gazprom.ru / ПАО Газпром

В Сибири можно построить современные и высокотехнологичные города на зеленой энергетике с беспилотной строительной техникой, умными дорогами и скоростным транспортом. Для создания зеленой энергетики в регионе есть все необходимое: и реки, и солнце, и ветер. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал глава рабочей группы рынка HomeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Илья Шкабара.

Между Братском и Красноярском может разместиться промышленный центр с долгосрочным потенциалом роста, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он отметил, что в регионе есть все условия не только для добычи полезных ископаемых, но и для их глубокой переработки, а затем и для использования современной отечественной продукции в строительстве.

Шойгу сообщил, что в районе Канска планируется создать кластер «Алюминиевая долина», где осуществится производство высокотехнологичных товаров с помощью переработанного алюминия. Кластер «Лес и строительные материалы» может быть возведен около Лесосибирска. По мнению министра, строительство новых городов существенно улучшит экономическую ситуацию в регионе, позволит уменьшить диспропорцию в развитии российских территорий, а также привлечь российских граждан, уехавших за рубеж.

По словам Шкабары, города будут формироваться на базе новых территориально-производственных комплексов. Все производства достаточно энергоемкие, общемировой тренд в них — переход на зеленые технологии. России нужно отвечать на этот вызов, чего нельзя сделать в рамках имеющихся городов, потому что это требует колоссальной перестройки существующих комплексов.

— Проще создать новые, при проектировании которых нужно сразу учесть использование возобновляемых источников электроэнергии, зеленой энергетики. Это зеленая гидроэнергетика, в том числе малая. Реки в Сибири довольно полноводные, с перепадами по высоте. В СССР это учитывали, а в постсоветские времена было построено очень небольшое количество гидроэлектростанций. Возникает также потребность в ветровой энергетике, хотя это и очень нестабильный поставщик, а также в солнечной энергетике. В Сибири много солнца, при этом за последние годы стоимость солнечных панелей очень сильно упала. На начальном же этапе можно будет использовать атомные энергоблоки, базирующиеся на судах, — сказал собеседник издания.

Также в рамках создания новых городов необходимо решить проблему утилизации попутного газа при добыче нефти, добавил он. Так, на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) обсуждались проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2», по которым Сахалинская область будет вводить экспериментальный режим производства водорода до 30 тысяч тонн в год. То есть вместо того, чтобы просто жечь факелы, Россия начнет производство зеленого топлива.

— Планировочные решения городов должны учитывать новые транспортные технологии. Оптимальным решением будет рельсовый транспорт, скоростной трамвай либо использование ж/д путей одновременно и для пассажирских, и для грузовых перевозок. Мы видели это на примере Москвы, где запущена МЦК. Необходимо изначально проектировать города так, чтобы железные дороги можно было использовать комплексно, — подчеркнул эксперт.

По его словам, в новых городах нужно массово использовать технологии автономной логистики — от дронов — доставщиков еды до беспилотных карьерных самосвалов и локомотивов. Потребуются умные дороги, которые смогут обмениваться информацией с движущимся транспортом.

— Это все должно быть изначально заложено при проектировании городов, в том числе появится необходимость корректировать строительные нормы и правила и другие нормативные акты. В том числе нужно снять запрет на строительство экологичных деревянных домов высотой более трех этажей. В Канаде, где климатические условия схожи с нашими, из дерева и стекла строятся не только индивидуальные дома, но и общественные здания, — заключил Шкабара.

До этого сообщалось, что в тридцати километрах от Владивостока построят новый город Спутник с населением в 300 тысяч человек. Его планируют построить на территории опережающего социально-экономического развития «Надеждинская».

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