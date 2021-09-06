«На телегах ехали туда»: нужны ли в Сибири современные города и кто там будет жить

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Территория Сибири — хорошее место для различных направлений развития страны: для промышленности и сельского хозяйства. Однако развивать регион необходимо с учетом организации высокотехнологического производства, ведь люди вряд ли будут стремиться отправиться туда для работы. Также нужно и особыми условиями заинтересовать Сибирью бизнес, создав для него в этой зоне особые условия и предоставив гарантии. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» высказал профессор Экономического университета имени Плеханова Сергей Валентей.

Между Братском и Красноярском может разместиться промышленный центр с долгосрочным потенциалом роста, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он отметил, что в регионе есть все условия не только для добычи полезных ископаемых, но и для их глубокой переработки, а затем и использования в строительстве современной отечественной продукции.

Шойгу сообщил, что в районе Канска планируется создать кластер «Алюминиевая долина», где осуществится производство высокотехнологичных товаров с помощью переработанного алюминия. Кластер «Лес и строительные материалы» может быть возведен около Лесосибирска. По мнению министра, строительство новых городов существенно улучшит экономическую ситуацию в регионе, позволит уменьшить диспропорцию в развитии российских территорий, а также привлечь российских граждан, уехавших за рубеж.

Как рассказал Валентей, в Сибири есть очень интересная территория — Минусинская котловина, которая еще в советские времена рассматривалась, как зона для сельского хозяйства. В ней настолько хороший климат, по словам эксперта, что даже растут арбузы.

— Насчет промышленности там тоже можно посмотреть. Это первая точка. Проблема при создании новых городов возникает из-за демографического фактора, наличия населения. Поэтому, мне кажется, вряд ли удастся реализовать. Не получится выйти на города-миллионники. Это просто нереально, это сейчас все население Сибири стянуть туда? Но, в принципе, такие точки роста надо создавать, это нужно считать, — сказал Валентей.

По его словам, оптимальный вариант для развития таких территорий заключается не в увеличении численности населения, а в замене человеческого труда на высокотехнологичное производство. Например, на каком-либо производстве в Брянске работает десять человек, а на подобном в Сибири будет работать один.

— Второй вопрос Сибири — вопрос адаптации населения к местным условиям. Дело в том, что еще в советский период геронтологи исследовали проблему адаптации, в ряде регионов продолжительность жизни падает до семи лет. То есть это очень серьезный вопрос. Одно дело, когда вы на телегах ехали туда. Другое дело, когда вы прилетели сразу. Особые условия, различная солнечная радиация, разная вода — это очень важные факты, — сказал профессор.

Также он подчеркнул, что идея министра обороны правильная, ведь осваивать Сибирь невозможно без городов в ней. Но на ее реализацию потребуются не пара лет, а годы. Валентей отметил, что заниматься в регионе можно чем угодно — и промышленностью, и сельским хозяйством. Главный вопрос заключается в том, чтобы предприятия в регионе имели высокий передел продукции, она была с высокой добавленной стоимостью.

— Поэтому это первое. И второе — надо создавать инфраструктуру, условия жизни, потому что условия там тяжелые. Вначале создать условия, потом — это особая психология, — отметил Валентей.

Также он отметил, что бизнес тоже нужно заинтересовать вкладываться в развитие Сибири, строить там производства. В этом случае поможет личный пример государства и «безусловная его поддержка» предпринимателям.

До этого сообщалось, что в тридцати километрах от Владивостока построят новый город Спутник с населением в 300 тысяч человек. Его планируют построить на территории опережающего социально-экономического развития «Надеждинская».