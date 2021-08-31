Москва не разбирается: зачем на Дальнем Востоке первый город-миллионник

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Благодаря соседству со странами Азии Владивосток способен стать важным для России городом в вопросах внешней политики. Об этом «Вечерней Москве» рассказали эксперты, комментируя заявление главы Минвостокразвития Алексея Чекункова о создании на Дальнем Востоке первого города-миллионника.

С чего все началось

Министр Чекунков сообщил о планах властей построить новый город-спутник Владивостока.

По его словам, поселение будет рассчитано на 300 тысяч жителей. В случае объединения со столицей Приморского края, в которой проживает около 600 тысяч человек, и городом Артемом (примерно 100 тысяч) в регионе может появиться первый город-миллионник.

В настоящее время просчитывается бизнес-модель создания такого города-спутника, сообщил Чекунков. Он отметил, что новый город может получить название Спутник — это слово во всем мире известно как момент высочайшего триумфа советской науки и связано с запуском первого искусственного спутника в 1957 году.

Разграничить функции

Разговоры о расширении Владивостока идут давно, отмечает ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН Юрий Авдеев.

— Я сам вместе с коллегами в девяностых разрабатывал концепцию развития Южного Приморья, этот проект также называется «Большой Владивосток». Мы собирали вместе город Артем, Надеждинский, Шкотовский и Хасанский районы. Так что этой концепции уже тридцать лет, — рассказывает эксперт.

Однако для уверенного развития Владивосток должен быть не столицей Дальнего Востока, а экономическим центром, уверен Авдеев.

— Сегодня во Владивостоке объединены две функции: региональная и международная. Я считаю, что региональным центром все-таки должен быть Хабаровск. Территория Дальнего Востока сравнима по размерам с территорией Австралии. Выносить административный центр на самую периферию в данном случае просто нерационально, — считает собеседник «ВМ».

Авдеев согласен с заявлением Чекункова о том, что Владивосток может стать третьим по привлекательности городом в России после Москвы и Санкт-Петербурга. Однако для этого все решения, связанные с международными делами, должны приниматься во Владивостоке. Специалист обращает внимание: Москва недостаточно разбирается во взаимоотношениях с азиатскими странами и часто принимает неверные решения.

С мнением Авдеева согласен социальный психолог Алексей Рощин. Однако эксперт отмечает, что Хабаровск для россиян более привлекателен.

— Действительно, Владивосток мог бы стать экономической столицей России. Мы все видим, что экономический центр мира постепенно смещается в Азию. У России должен быть глобальный выход на Восток. Что касается привлекательности, то Хабаровск выглядит уютнее, я бы ставил на него, — считает эксперт.

Мотивировать правильно

Рощин уверен: Владивосток должен придумать региональную идею, чтобы люди туда переезжали. В качестве примера специалист приводит Силиконовую долину в США, ставшую мировым центром IT-индустрии.

При этом стимулировать россиян деньгами — не самый эффективный способ, отмечает специалист.

— Само по себе Приморье — место отличное, там хорошо было бы жить. Но тут проблема даже не в зарплатах — нужна еще инфраструктура. Иначе у приезжающих туда россиян будет формироваться вахтовое сознание: люди будут воспринимать город исключительно как место, где можно хорошо заработать и уехать, — считает Рощин.

Еще одним способом привлечения людей во Владивосток может быть возможность единения с природой, которого не добиться в средней полосе страны, уверен собеседник «ВМ». В таком случае люди могли бы жить в отдельных домах, оборудованных отоплением, водопроводом и интернетом, заключил психолог.