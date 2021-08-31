Первый город-миллионник создадут на Дальнем Востоке

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Власти решили построить новый город-спутник Владивостока. Об этом сообщил во вторник, 31 августа, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Он рассказал, что поселение будет рассчитано на 300 тысяч жителей. Если же его объединить со столицей Приморского края (600 тысяч человек) и городом Артемом, то в регионе появится первый город-миллионник.

В настоящее время просчитывается бизнес-модель создания такого города-спутника. Чекунков сообщил, что новый город может получить название «Спутник».

В свою очередь источник издания РБК, который ознакомлен с деталями проекта, рассказал, что проект будет реализовываться при поддержке ВЭБ.РФ, его дочерней структуры «ПроГород», Корпорации развития Дальнего Востока и правительства Приморского края.

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу в начале августа заявил, что к 2030 году в стране можно построить новые города. Их нужно направить на ту или иную сферу деятельности.

Позднее пресс-секретарь президента России Песков рассказал об отношении Путина к инициативе Шойгу построить новые города в Сибири. Президенту нравится предложение главы Минобороны России. Одновременно с этим власти ведут постоянную работу с целью свести к минимуму негативные тенденции в отношении уже имеющихся в стране городов.