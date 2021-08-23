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Песков рассказал об отношении Путина к инициативе Шойгу построить новые города в Сибири

Полина Долганова

Политика
Песков рассказал об отношении Путина к инициативе Шойгу построить новые города в Сибири
Фото: er.ru

Президенту России Владимиру Путину нравится инициатива главы Минобороны России Сергея Шойгу, который хочет построить в Сибири новые города. Одновременно с этим власти ведут постоянную работу с целью свести к минимуму негативные тенденции в отношении уже имеющихся в стране городов. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Президент Путин прямо сказал, что, конечно, такая инициатива Шойгу ему импонирует, он прямо заявил о своей поддержке и сказал, что вместе с тем, конечно, это задумка амбициозная, крупная, поэтому надо ее очень тщательно обговаривать и готовить, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что к 2030 году в стране можно построить новые города.

До этого президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по предоставлению права пользования участками недр около Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской железнодорожных магистралей для добычи ископаемых.

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