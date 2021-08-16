Путин поручил подготовить предложения о добыче ископаемых около БАМ и Транссиба

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по предоставлению права пользования участками недр около Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской железнодорожных магистралей для добычи ископаемых. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 16 августа.

— Подготовить... и представить предложения о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих наделение органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочиями по предоставлению организациям... права пользования участками недр местного значения... для добычи общераспространенных полезных ископаемых без проведения аукционов на срок действия таких договоров при условии использования данных полезных ископаемых в целях выполнения этих работ, — говорится в поручении.

Речь, как уточняется, идет об участках на территориях, примыкающих к БАМ и Транссибу, а также об организациях, которые заключили договоры с ОАО «РЖД» на проведение работ по строительству или реконструкции объектов инфраструктуры магистралей, отмечается на сайте Кремля.

12 августа глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что работы по реконструкции восточной ветки БАМ к концу 2024 года после введения дороги в эксплуатацию увеличат транспортные возможности Восточной Сибири, а также повысят пропускную способность дороги и объем транзитных перевозок.

Длина участка, который протягивается от Улака до Февральска, составляет 340 километров. Министр также добавил, что строящийся объект имеет огромное значение для российской экономики. Так, например, Россия сможет увеличить свой выход на рынок стран Азии.