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Глава Общественного штаба отметил своевременное опубликование итогов ДЭГ в ночь после выборов

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Выборы-2021
Общество
Глава Общественного штаба отметил своевременное опубликование итогов ДЭГ в ночь после выборов
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Техническая группа Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве подтвердила правильность расшифровки голосов на онлайн-голосовании на выборах в Госдуму. Об этом в субботу, 25 сентября, рассказал глава штаба Алексей Венедиктов.

По его словам, результаты были опубликованы в 2:00 в ночь с 19 на 20 сентября.

— Подтверждается правильность расшифровки тех голосов, которые накоплены за три дня, — отметил Алексей Венедиктов.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней: 17,18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов России, также избирались 39 региональных парламентов.

По итогам обработки 100 процентов протоколов в Госдуму прошли члены восьми партий. В одномандатных округах по одному кандидату-лидеру есть у партии «Родина», а также у «Гражданской платформы» и «Партии Роста».

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