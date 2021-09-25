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Учебный корпус на 300 школьников появится в Южном Бутове

Анастасия Волоснова

Город
Учебный корпус на 300 школьников появится в Южном Бутове
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, улица Горчакова, 9к1 Карта всех событий

В столичном районе Южное Бутово появится новый учебный корпус для школы № 2007 на 300 учеников. Об этом рассказал главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов.

Образовательное учреждение площадью 6,1 тысячи квадратных метров построят по адресу улица Горчакова, дом 9, корпус 1. Здание будет оформлено яркими панелями.

— Новый корпус спроектирован в схожей стилистике с уже существующим зданием школы — простые функциональные решения в совокупности с панелями разных ярких цветов. Главный фасад будет выделяться активным применением витражного остекления, — отметил Кузнецов.

По его словам, здание сделают четырехэтажным. Оно будет адаптировано для маломобильных учеников. На первом этаже организуют спортзал и столовую. Актовый зал появится на втором этаже, а библиотека — на четвертом.

При этом территорию возле нового корпуса благоустроят и озеленят, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

До этого руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что в столичном районе Ховрино началось строительство нового учебного корпуса с отделением для дошколят. Школа разместится по адресу улица Фестивальная, 16а. В ней предусмотрено вертикальное зонирование.

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