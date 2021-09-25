Около 100 предприятий сразились за победу в спартакиаде «Моспром»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Спартакиада «Моспром» завершилась в субботу, 25 сентября, на стадионе «Лужники». В ней приняли участие представители 95 столичных предприятий и 19 вузов.

В текущем году к спартакиаде присоединились около четырех тысяч человек.

— Мы считаем, что важно не только помогать в развитии производства, но и дать возможность весело проводить время и наращивать кооперационные связи между предприятиями, — отметил заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Спирин.

В 2021 году в программу добавили соревнования по киберспорту и по плаванию. При этом самыми популярными видами спорта являются теннис и футбол. Всего на спартакиаде представлены десять видов спорта.

Спирин уточнил, что самому молодому участнику было 18 лет, а самому взрослому — 82 года.

В этом году амбассадорами спартакиады стали футболист Игорь Акинфеев и профессиональный боксер Мурат Гассиев.

— Для меня очень большая честь быть амбассадором. Очень важно, чтобы наша страна была спортивной. Хочется, чтобы люди, которые не занимаются спортом, рано или поздно к этому пришли, — отметил Акинфеев.

Среди предприятий в 2021 году победили представители от АО «Газпромнефть-МНПЗ». При этом среди вузов победил МГТУ имени Н. Э. Баумана, пишет ТАСС.

С 25 по 28 августа в столице прошел Кубок мэра Москвы по хоккею. Турнир продлился четыре дня. Хоккеисты сыграли девять матчей на арене «Мегаспорт» на Ходынском поле.

На лед в рамках Кубка мэра Москвы вышли московские ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и «Витязь» из Подмосковья. Кроме того, в состязаниях приняли участие «Куньлунь Ред Стар» из Пекина и «Амур» из Хабаровска.