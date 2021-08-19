Шесть команд будут бороться за Кубок мэра Москвы по хоккею

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, Ходынский бульвар, 3 Карта всех событий

За Кубок мэра Москвы по хоккею вступят в борьбу шесть команд. Турнир будет идти с 25 по 28 августа в столице. Его проводят в Москве с 2008 года при поддержке департамента спорта.

На лед в рамках Кубка мэра Москвы выйдут московские ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и «Витязь» из Подмосковья. Кроме того, в состязаниях примут участие «Куньлунь Ред Стар» из Пекина и «Амур» из Хабаровска.

Турнир будет длиться четыре дня. Хоккеисты сыграют девять матчей на арене «Мегаспорт» на Ходынском поле. В жюри будут находиться судьи Континентальной хоккейной лиги, а также бригады судей Федерации хоккея столицы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Кубок мэра Москвы по хоккею проводится в столице с 2008 года при поддержке департамента спорта столицы. В текущем году церемония открытия турнира будет посвящена 75-летию русского хоккея.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил любителей спорта с Днем физкультурника в понедельник, 14 августа. По его словам, поддерживать хорошую физическую форму — обязательное условие для комфортной жизни, а Москва старается создать для этого все условия. День физкультурника отмечается в России и СССР с 1988 года.