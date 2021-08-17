Кубок мэра Москвы по хоккею пройдет в столице 25–28 августа

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

С 25 по 28 августа в столице пройдет Кубок мэра Москвы по хоккею. Об этом во вторник, 17 августа, рассказали в Департаменте спорта Москвы.

На лед в рамках Кубка мэра Москвы выйдут московские ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Витязь» из Подмосковья, а также «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) и «Амур» (Хабаровск). Турнир будет длиться четыре дня. Игры пройдут на арене «Мегаспорт» на Ходынском поле.

Кубок мэра Москвы по хоккею проводится в столице с 2008 года при поддержке департамента спорта столицы. В текущем году церемония открытия турнира будет посвящена 75-летию русского хоккея.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил любителей спорта с Днем физкультурника в понедельник, 14 августа. По его словам, поддерживать хорошую физическую форму — обязательное условие для комфортной жизни, а Москва старается создать для этого все условия. День физкультурника отмечается в России и СССР с 1988 года.

«Вечерняя Москва» также рассказала, как в Москве отметили День физкультурника. Так, в самом разгаре отборочные соревнования спартакиады «Моспром-2021». Соревнования проходят по традиционным дисциплинам. Среди них мини-футбол, баскетбол в формате 3х3, волейбол, настольный теннис, легкая атлетика, шахматы, хоккей, бокс и плавание.