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Глава Минздрава Японии допустил отмену ЧС в стране к концу сентября

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
Глава Минздрава Японии допустил отмену ЧС в стране к концу сентября
Фото: flickr.com / James Cridland

Глава Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии Норихиса Тамура предположил, что к концу сентября в стране может быть снят режим чрезвычайной ситуации, который был введен в начале лета из-за активного распространения COVID-19.

— Если текущая ситуация продолжится, думаю, мы сможем снять режим ЧС, — заявил Тамура.

При этом он отметил, что такой серьезный шаг, как отмена некоторых ограничений в связи со снижением числа заболевших коронавирусом в стране, необходимо реализовывать постепенно и вдумчиво, передает телеканал NHK.

В настоящее время режим ЧС действует в префектурах Токио, Канагава, Тиба, Ибараки, Тотиги, Гумма, Сайтама, Сидзуока, Осака, Киото, Хего, Фукуока, Окинава.

При этом месяц назад, 25 августа, правительство Японии хотело ввести режим чрезвычайной ситуации еще в восьми префектурах страны. Об этом заявил министр по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимура, который также отвечает и за меры по борьбе с коронавирусом.

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