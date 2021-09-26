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Эпидемиолог предупредил, что коронавирус может стать сезонным заболеванием

Полина Долганова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Эпидемиолог предупредил, что коронавирус может стать сезонным заболеванием
Фото: Pixabay

Коронавирус может стать сезонным заболеванием при наличии у россиян коллективного иммунитета на уровне 80 процентов. Такое мнение выразил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, коллективного иммунитета в России удастся добиться с помощью двух факторов: вакцинации и естественных заболеваний.

— Предварительные прогнозы о том, что достаточно будет 60 процентов, к сожалению, в настоящий момент скорректированы во всем мире, — добавил Горелов.

Специалист отметил, что пока в стране только треть населения имеет иммунитет к COVID-19. По словам эксперта, сроки достижения коллективного иммунитета в РФ будут зависеть от темпов вакцинации и сознательности граждан.

Эпидемиолог подытожил, что к настоящему моменту прививку от коронавирусной инфекции сделали около 40 миллионов россиян. Еще 7,3 миллиона человека переболели, передает ТАСС.

Вирусы всегда приспосабливались к окружающим условиям, и коронавирус не исключение. О том, насколько эффективны сегодняшние методы борьбы против новых штаммов ковида и почему прививаться нужно систематически, «Вечерней Москве» рассказал главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

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