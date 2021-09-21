Коллективный иммунитет затормозит мутацию вируса

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Вирусы всегда приспосабливались к окружающим условиям, и коронавирус не исключение. О том, насколько эффективны сегодняшние методы борьбы против новых штаммов ковида и почему прививаться нужно систематически, «Вечерней Москве» рассказал главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

— Андрей Александрович, почему вирусы мутируют? Ведь есть данные, что чем эффективнее средства борьбы с вирусами, тем быстрее они адаптируются.

— Лекарственные препараты и вакцины не влияют на способность вируса мутировать. Это его природная особенность. Все вирусы, особенно РНК-содержащие (как, например, коронавирус), довольно быстро мутируют.

Другое дело, что условия окружающей среды, в которых существует вирус, в том числе сам человек, являются факторами отбора тех вариантов вируса, которые наилучшим образом приспособлены к этим условиям.

И чем дольше будет процесс циркуляции вируса, тем длительнее станет процесс его эволюции. Затягивая программу вакцинации, мы создаем благоприятные условия для отбора лучше адаптированных вариантов вируса к тем условиям, в которых он распространяется.

— Уже зафиксировано несколько штаммов COVID-19. Эффективна ли отечественная вакцина против них?

— Согласно исследованию, опубликованному в авторитетном международном журнале Vaccines, «Спутник V» эффективно защищает от всех известных штаммов COVID-19. Полученные данные демонстрируют, что «Спутник V» сохраняет защитные свойства против новых штаммов. Причем снижение уровня вируснейтрализующей активности у «Спутника V» к ряду штаммов оказалось значительно меньшим по сравнению с данными, опубликованными производителями других вакцин. Причем ранее они подтвердили эффективность своих препаратов против новых мутаций коронавирусной инфекции.

По данным Минздрава РФ, эффективность «Спутника V» в отношении новых штаммов составляет около 83 процентов, защищает от тяжелых случаев коронавируса более чем на 95 процентов.

Для того чтобы не допустить появления новых штаммов, против которых прививка не сможет защитить, необходимо как можно быстрее провести массовую вакцинацию.

— Зачем нужно делать повторную вакцинацию?

— Вакцина содержит фрагменты белков возбудителя, взаимодействие которых с иммунными клетками организма приводит к образованию антител — особых защитных белков, которые сохраняются в организме определенный период времени. Это может быть год, пять лет и более. С этим и связана необходимость повторных вакцинаций.

Например, никого уже не удивляет ежегодная вакцинация против гриппа. При последующей встрече с болезнетворным микроорганизмом антитела его узнают и нейтрализуют, и человек не заболевает.

Повторная вакцинация поможет сформировать дополнительную защиту организма от заражения новыми, еще более агрессивными штаммами. В соответствии с методическими рекомендациями Минздрава РФ, повторную вакцинацию рекомендуется проходить через шесть месяцев после инъекции первым компонентом. После достижения достаточного уровня коллективного иммунитета повторную вакцинацию рекомендовано проходить раз в год.

ДОСЬЕ

Андрей Тяжельников окончил Красноярскую государственную медицинскую академию, прошел клиническую ординатуру по специальности «Неврология». В разное время занимал должность главврача городских поликлиник № 5 и № 2. С мая 2016 года по настоящее время Андрей Тяжельников возглавляет консультативно-диагностическую поликлинику № 121. Имеет степень кандидата медицинских наук.