Старейший белый медведь в Северной Америке умер в США

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В США усыпили самого старого белого медведя среди всех представителей вида в североамериканских зоопарках. Ему было 36 лет. Об этом в воскресенье, 26 сентября, сообщили на официальной странице зоопарка округа Милуоки в социальной сети Facebook.

— С тяжелым сердцем сообщаем, что Снежная Лилли, наша любимая белая медведица, была гуманно усыплена вчера (25 сентября — прим. «ВМ») из-за ухудшения здоровья, — говорится в сообщении.

Телеканал CNN в свою очередь пояснил, что средняя продолжительность жизни белых медведей составляет около 23,4 года. В дикой природе животные могут прожить и вовсе от 15 до 18 лет.

В конце августа стало известно, что белую медведицу, которую спасли в Якутии, назвали Томпой. В настоящее время животное проживает в Московском зоопарке. В течение трех недель жители Москвы выбирали между двух имен: Айталина (с якутского — «судьба путешествия») и Томпа (созвучно с названием Томпонского района в республике). Также москвичи могли предложить свой вариант имени.