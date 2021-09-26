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Мобильное приложение «Моя Москва» скачали более трех миллионов человек

Полина Долганова

Город
Мобильное приложение «Моя Москва» скачали более трех миллионов человек
Фото: mos.ru/Официальный сайт Мэра Москвы

С момента запуска приложения «Моя Москва» его скачали более трех миллионов раз. Благодаря сервису жители столицы с легкостью оплачивают счета, проверяют школьные дневники детей, а также записываются в поликлиники.

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, большинство москвичей предпочитают пользоваться городскими сервисами с помощью телефонов.

— Поэтому мы работаем над тем, чтобы наиболее актуальные для жителей возможности портала mos.ru были доступны в мобильном приложении «Моя Москва», — рассказал министр.

Он добавил, что в приложении модернизируются не только его сервисы, но и дополнительные возможности. Например, виртуальный помощник, который с помощью голоса может распознать запросы пользователя и сориентировать его в приложении.

Лысенко добавил, что активная аудитория приложения достигла 750 тысяч пользователей в месяц. С момента запуска горожане воспользовались услугами сервиса более 14 миллионов раз.

По итогам прошедших девяти месяцев текущего года самой востребованной услугой в приложении оказалась функция передачи показаний приборов учета воды. Ею с начала года воспользовались более одного миллиона раз.

Кроме того, в августе 2021 года количество счетов, оплаченных с помощью сервиса «Мои платежи» в «Моей Москве» увеличилось вдвое.

С июня 2021 года в приложении также стал доступен благотворительный сервис. Его можно найти в разделе «Мои платежи». Через него каждый москвич может пожертвовать средства на программы столичных благотворительных фондов, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

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