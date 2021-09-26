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В проекте «Активный гражданин» определились победители викторины о ЗОЖ

Полина Долганова

Город
В проекте «Активный гражданин» определились победители викторины о ЗОЖ
Москвичка Екатерина Абрамян (на переднем плане) около Дворца водных видов спорта в «Лужниках» сдает отжимания — один из нормативов «Готов к труду и обороне». А подруга спортсменки — Алена Назина (слева) — подбадривает ее / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Голосование на тему здорового образа жизни завершилось в проекте «Активный гражданин». В рамках опроса москвичи рассказали о своих предпочтениях в спорте и в питании, а также поведали о любимых местах для тренировок.

Всего жители столицы должны были ответить на 16 вопросов. Суммарно в голосовании приняли участие более 146 тысяч горожан.

С помощью генератора случайных чисел были определены 20 счастливчиков, которые получат за свои ответы специальные призы. Так, москвичам подарят майки с уникальным дизайном проекта «Активный гражданин», моноподы для фотографий, сумки с необычными принтами и коврики для занятий спортом.

О победе жителей столицы оповестят с помощью рассылки на электронную почту. Оформить подарок можно будет в разделе «Акции» в магазине поощрений, рассказали на официальном портале мэра Москвы.

Порталом «Активный гражданин» пользуются более пяти миллионов жителей столицы, которые определяют благоустройство дворов, улиц, поликлиник и центров госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 5 сентября.

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