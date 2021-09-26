Немецкий прагматизм: как изменятся отношения России и Германии после выборов в бундестаг

Фото: Пресс-служба Совфеда

Ухудшение российско-германских отношений после выборов в бундестаг и избрания нового канцлера маловероятно. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал кандидат политических наук, старший преподаватель РУДН, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД), эксперт по Евросоюзу Камран Гасанов.

Опасаться ухудшения отношений, с точки зрения специалиста, нужно будет только в том случае, если во власти окажется партия «Зеленых». Их настрой по отношению к России негативный. Они обращают внимание на ситуацию с правами человека, отрицательно относятся к газопроводу «Северный поток — 2» и к операциям нашей армии в Сирии.

Другие же политические силы Германии настроены по отношению к России в целом неплохо.

— Левые настроены на сближение, ХДС/ХСС (Христианский демократический союз и баварская партия «Христианский социальный союз» — прим. «ВМ») будут продолжать ту же линию, что и при (пока еще действующем канцлере Германии Ангеле — прим. «ВМ») Меркель, — отметил политолог.

Что же касается Социал-демократической партии Германии, то тут события могут развернуться очень интересно, говорит Гасанов. Кандидат от СДПГ является наиболее вероятным претендентом на пост канцлера, и, если он победит, отношения России и Германии останутся как минимум на текущем уровне.

Но СДПГ — это еще и партия, с которой связан бывший канцлер Герхард Шредер, ныне входящий в совет директоров «Роснефти». Занимая этот пост и будучи лоббистом российских интересов в Германии, он может выступать в качестве посредника и повлиять на Олафа Шольца, предполагает эксперт.

Кроме того, в среде немецких социал-демократов есть значительная группа людей, нацеленных на сближение с Россией, включая отмену виз для нашей молодежи. Сам Олаф Шольц, по словам политолога, придерживается похожих взглядов, он был одним из немногих политиков, защищавших строительство газопровода «Северный поток — 2». А когда была ситуация с задержанием одного оппозиционера в Шереметьеве, он не призывал к блокировке проекта.

— Вполне возможно, что его канцлерство будет для России даже лучше, чем при Меркель, — считает эксперт РСМД.

Однако действующие санкции против нашей страны, какая бы партия не победила на немецких выборах и какого бы канцлера не избрали, в любом случае сохранятся из-за конфликта на Украине. В этом вопросе у всех политических сил Германии одинаковая позиция, констатировал Гасанов. Не придерживается ее только партия «Альтернатива для Германии», но к власти она не придет.

Если же говорить о газопроводе «Северный поток — 2», которому требуется пройти сертификацию перед запуском, то в Германии по этому поводу все настроены прагматично, кроме «Зеленых». Правда, даже если они окажутся в правящей коалиции, их жесткий тон будет смягчен другими силами. Поэтому со стороны бундес-правительства проекту ничего не угрожает, резюмировал спикер.

Выборы в бундестаг пройдут в воскресенье, 26 сентября. На места в немецком парламенте претендуют шесть партий.