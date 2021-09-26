Вильфанд извинился за «наводящий тоску» прогноз для центра РФ на 26 сентября

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Россиян, которые живут в Центральной России, ожидают умеренно теплые день и ночь в воскресенье, 26 сентября. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в течение всего дня 26 сентября будут идти дожди.

— В воскресенье, тут извините, такой прогноз скучный, наводящий тоску, — отметил синоптик.

Он уточнил, что ночью температура воздуха будет составлять от плюс 7 до плюс 9 градусов. Днем она поднимется до плюс 10–13 градусов. В течение дня ожидается облачная погода.

Вильфанд добавил, что с понедельника, 27 сентября, погодная ситуация в центральной части страны начнет меняться.

Специалист подытожил, что теплые ночи вызваны ложбиной низкого давления в регионе, передает РИА Новости.

«Желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра объявили в Москве и области до вечера воскресенья, 26 сентября. Период предупреждения действует с 09:00 до 20:00 воскресенья и распространяется не только на столицу, но и на Подмосковье.