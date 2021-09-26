Появились кадры с отдыха Путина в Сибири

Фотографии с отдыха президента России Владимира Путина в Сибири появились в воскресенье, 26 сентября, на официальном сайте Кремля.
Вместе с главой государства свой отпуск в тайге также провел глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
На кадрах видно, как президент ловит рыбу и наслаждается местной фауной и видами с помощью бинокля.
Кроме того, во время поездки одну из ночей Путин провел в палатке.
Фото: kremlin.ru
Также во время прогулки по красивейшим местам Сибири директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев показал российскому лидеру берлогу медведя. При этом глава заповедника отметил, что в парке обитает около 600 представителей этого вида животного мира. Киселев также показал Путину кадры с видеоловушек, на которых удалось запечатлеть маленьких снежных барсов, пишет газета «Известия».
Во время одной из прогулок президент также встретил маралов, которые выскочили на дорогу и «чуть не сбили» его машину.
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