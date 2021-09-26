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Появились кадры с отдыха Путина в Сибири

Полина Долганова

Общество
Появились кадры с отдыха Путина в Сибири
Фото: kremlin.ru

Фотографии с отдыха президента России Владимира Путина в Сибири появились в воскресенье, 26 сентября, на официальном сайте Кремля.

Вместе с главой государства свой отпуск в тайге также провел глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

На кадрах видно, как президент ловит рыбу и наслаждается местной фауной и видами с помощью бинокля.

Кроме того, во время поездки одну из ночей Путин провел в палатке.

Появились кадры с отдыха Путина в СибириФото: kremlin.ru

Также во время прогулки по красивейшим местам Сибири директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев показал российскому лидеру берлогу медведя. При этом глава заповедника отметил, что в парке обитает около 600 представителей этого вида животного мира. Киселев также показал Путину кадры с видеоловушек, на которых удалось запечатлеть маленьких снежных барсов, пишет газета «Известия».

Во время одной из прогулок президент также встретил маралов, которые выскочили на дорогу и «чуть не сбили» его машину.

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