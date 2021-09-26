«Чуть нас не сбили»: маралы выбежали к автомобилю Путина в сибирской тайге

Фото: kremlin.ru/

Президент России Владимир Путин во время поездки на машине по сибирской тайге встретил маралов. Он рассказал, что они неслись на большой скорости. Кадры из поездки опубликовал в воскресенье, 26 сентября, канал «Россия 24».

— Маралы? — спрашивает президент у рядом сидящего в машине главы Минобороны Сергея Шойгу.

— Да, — отвечает тот.

— Огромные маралы просто. Никогда таких не видел. Хорошо, в нас не въехали. Чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной! — поделился впечатлениями Путин.

Ближе к вечеру глава государства устроился в палатке, в которой его спутники увидели необычный «камин».

— Это камин, да. Между прочим, он греет, зря смеетесь, — рассказал собеседнику Путин.

Также президент прокатился по сибирской реке за штурвалом катера и отправился на рыбалку.

Путин после поездки на Дальний Восток решил отдохнуть в тайге с Шойгу. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент гуляет с Шойгу в Сибири, дышит свежим воздухом и отдыхает.