Скандинавский антициклон: синоптик рассказала, когда в Москву вернется солнце и закончатся дожди

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Последняя неделя сентября в столичном регионе окажется теплой и солнечной, с температурными показателями выше климатической нормы. Об этом «Вечерней Москве» рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, солнечные дни придут в Москву в середине предстоящей недели:

— Столичную погоду будет предопределять антициклон, который к нам идет с севера Скандинавии. Именно по этой причине в Москве сохранится тепло и не будет дождя в ближайшие несколько дней. До середины недели в городе будет тепло, но пасмурно. Однако начиная уже со среды солнце начнет пробиваться из-за облаков.

В то же время собеседница «ВМ» подчеркнула, что особого тепла горожане не ощутят, поскольку антициклон, пришедший с севера, не позволит полноценно «прогреть столицу».

— Этот антициклон холодный, поэтому с его приходом ночные показатели постепенно начнут спускаться до плюс 2–7 градусов, а дневные сохранятся на отметке чуть выше 10–11 градусов со знаком «плюс». То есть относительное тепло к нам вернется, но среднесуточная температура будет вполне соответствовать климатической норме конца сентября. Привычной теплой погоды с отметками выше плюс 15 градусов ждать уже не приходится.

Начало октября, по словам эксперта, окажется выше климатической нормы. Более того, в этот период в столичном регионе ожидается сухая погода, без осадков:

— Первые числа октября будут теплыми, столбики термометров по области достигнут плюс 8–13 градусов, а в самой Москве — плюс 11–13 градусов.

Такие условия, заметила Позднякова, сохранятся на протяжении ближайших двух недель, после чего в столице начнутся холода.

Ранее жителей столицы предупредили о «желтом» уровне погодной опасности из-за сильного ветра до вечера воскресенья, 26 сентября.