Новый вокзальный комплекс появится в составе ТПУ «Рижская»

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В Москве разработают проект вокзального комплекса высокоскоростной железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом (ВСМ-1). Об этом в воскресенье, 26 сентября, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, объект должен появиться в составе ТПУ «Рижская», который объединит две линии метрополитена и три линии МДЦ.

Новый комплекс позволит москвичам быстро добираться до железной дороги из любой точки столицы.

Княжевская добавила, что после запуска ВСМ-1 горожане будут тратить на путь из столицы до Питера около 2,5 часа. Кроме того, садиться в поезд на Ленинградском вокзале будет необязательно. Новый маршрут предусматривает возможность посадки на четырех остановках в Москве.

Проектом также предусматривается реорганизация площади около станции метро «Рижская». Реконструкция этой территории позволит возвести новую стоянку для водителей такси и общественного транспорта.

Кроме того, в городе могут продлить нынешнюю трамвайную линию от Трифоновской улицы до Рижского вокзала. За счет этого к новому вокзальному комплексу будет вести удобный и быстрый маршрут.

Составы будут останавливаться на станциях Зеленоград, Петровско-Разумовская, Рижская и на Ленинградском вокзале.

Протяженность ВСМ-1 составит 680 километров. Реализация проекта запланирована на 2024 год, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГКЗ), которую возглавляет мэр столицы Сергей Собянин, ранее утвердила стартовые условия конкурса на право заключить договор купли-продажи 99 процентов в уставном капитале транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Текстильщики» на юго-востоке города.