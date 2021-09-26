Песков заявил о тупике в работе Киева по реализации Минских соглашений

Фото: Администрация президента РФ

Киев находится в тупике относительно реализации Минских соглашений. Такое мнение в воскресенье, 26 сентября, выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Активные попытки по линии министров и политических советников, которые занимаются этой темой в контексте «четверки», предпринимаются, чтобы снова реактивировать этот процесс, — добавил представитель Кремля.

Он также отметил, что тупик в этом вопросе связан исключительно с позицией украинских властей.

Песков добавил, что президент России Владимир Путин был готов к встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, однако Украина предпринимает попытки заменить соглашения «чем-то еще», называя это по-своему.

Пресс-секретарь подытожил, что в соглашениях «нет ничего размытого». Чтобы их выполнить, необходимо просто перечитать их несколько раз, передает «Россия 1».

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.