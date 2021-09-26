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Песков назвал Турцию партнером России, с которым сохраняются разногласия

Анастасия Колоскова

Политика
Песков назвал Турцию партнером России, с которым сохраняются разногласия
Фото: Администрация президента РФ

Турция является партнером Российской Федерации, однако по некоторым вопросам у стран сохраняются разногласия, в том числе и по ситуации с Крымом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Я бы не стал как-то так излишне экзальтировать ситуацию. Все-таки Турция — это наш партнер, с которым у нас весьма развитые отношения. И на фоне этих развитых отношений, с которыми также у нас сохраняются разногласия. Позиция Турции, позиция господина Эрдогана по Крыму нам хорошо известна. И они ее не скрывали, — сказал Песков в эфире телеканала «Россия».

Пресс-секретарь напомнил, что президент Турции считает полуостров оккупированным. По словам Пескова, ему знакомо немало турок, которые «являются яростными националистами» и считают Крым турецким, однако эти люди не находятся у властии «господин президент Турции не разделяет их точку зрения».

Накануне на общеполитических дебатах 76-й сессии Генассамблеи ООН Эрдоган заявил о важности сохранения территориальной целостности и суверенитета Украины, включая территорию Крыма. С этой целью также необходимо прилагать больше усилий в вопросе защиты прав крымских татар, сообщил Эрдоган.

21 сентября в администрации Эрдогана сообщили, что он собирается приехать в Сочи с визитом 29 сентября. Визит турецкого лидера в Россию будет однодневным.

Песков уточнил, что во время встречи президент России Владимир Путин обсудит с Эрдоганом двусторонние отношения и ситуацию в Сирии.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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