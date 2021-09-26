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Названы наиболее интересные места для прогулок по Москве осенью

Анастасия Колоскова

Город
Названы наиболее интересные места для прогулок по Москве осенью
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Этой осенью москвичам предлагают сфотографировать парящий мост парка «Зарядье» и увидеть световую инсталляцию в виде Солнечной системы в сквере у пруда Марс. О новых интересных местах, появившихся в результате реализации программы благоустройства, рассказали в материале mos.ru.

В текущем году специалисты благоустроили свыше пяти тысяч объектов, среди которых наиболее значимым стал остров Балчуг. Специалисты привели в порядок Раушскую, Софийскую, Садовническую, Космодамианскую набережные, Репинский сквер и прилегающие к ним Садовническую улицу, 1-й и 2-й Раушские, Комиссариатский Фалеевский и Садовнический переулки. В результате москвичи смогут прогуляться по еще одному пешеходному маршруту.

Он берет начало у храма Христа Спасителя и следует через Патриарший мост, где можно увидеть отреставрированное историческое здание ГЭС-2. Затем можно пройти по Репинскому скверу и выйти на Софийскую набережную, где открывается вид на парк «Зарядье» на противоположном берегу реки. С навесных балкончиков лучше всего получится сделать фотографии парящего моста.

Еще один пешеходный маршрут проходит между Большой Дмитровкой и Петровкой через Дмитровский переулок, где в результате благоустройства расширили тротуары, установили фонари, скамейки и урны.

Неподалеку от станции метро «Достоевская» появилось современное арт-пространство «Квартал поэтов», которое украсило сквер на пересечении переулков Чернышевского и Достоевского, Селезневской и Новосущевской улиц.

Также в текущем году привели в порядок более 25 гектаров территории в Пресненском районе: от Баррикадной улицы до Третьего транспортного кольца, включая улицы Красная Пресня и части Звенигородского шоссе, где находятся Московский зоопарк, памятник героям революции 1905 года, здание универмага Мосторга и музей-квартира семьи Маяковских.

Кроме того, был благоустроен Звездный бульвар в Останкинском районе. Здесь появились дополнительные маршруты для прогулок, детский игровой комплекс в виде крепости и деревянная беседка с террасой для отдыха взрослых.

В Алтуфьевском районе преобразился сквер у пруда Марс. А в Восточном Дегунине в живописном парке «Северные Дубки» можно полюбоваться фигурами слонов, бегемотов и медведя из искусственных растений.

— В этом году специалистами Комплекса городского хозяйства Москвы проведены масштабные мероприятия по комплексному благоустройству городских территорий и общественных пространств. Работы прошли более чем на пяти тысячах объектов. В их числе набережные острова Балчуг, вылетные магистрали — участки Ленинского проспекта, проспекта Андропова, Звенигородского шоссе; улица Красная Пресня, территории возле новых и строящихся станций Московских центральных диаметров и Большой кольцевой линии метро. Созданы новые прогулочные зоны, уютные парки и скверы, где можно отдыхать и заниматься спортом, — отметил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

Он отметил, что благодаря реализации масштабных программ благоустройства российская столица превратилась в один из самых красивых и удобных для жизни мегаполисов.

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