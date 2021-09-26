Диетолог назвала три главных признака дефицита витамина D

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Ухудшение настроения, изменение походки и снижение иммунитета могут свидетельствовать о дефиците витамина D в организме. Об этом в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

Эксперт отметила, что первым сигналом, свидетельствующим о дефиците «солнечного гормона», служат физические изменения, которые можно самостоятельно обнаружить:

— Меняется походка, так как начинает развиваться остеомаляция — заболевание, характеризующееся недостаточной минерализацией костной ткани. Соответственно, наступает мышечная слабость, появляются сложности при выполнении физических нагрузок, человеку тяжело даже подниматься по ступенькам.

Депрессия, ухудшение настроения, апатия — еще одни признаки развития недуга. Более того, нехватка этого элемента может привести также к развитию рахита, диабета, остеопороза, астмы и псориаза.

Отсутствие полезного элемента приводит к снижению иммунного ответа на вирусные заболевания:

— Сейчас начался сезон простудных заболеваний и не дремлет коронавирус, есть необходимость позаботиться о защите организма, повысив дефицит этого гормона, иначе болезни атакуют мгновенно ослабленный иммунитет, — предупредила собеседница «ВМ».

Соломатина порекомендовала при появлении любых из упомянутых признаков срочно обратиться к врачу.