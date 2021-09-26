«Динамо» обыграло «Рубин» в матче чемпионата России по футболу

Фото: twitter.com/fcdynamo

Футболисты столичного «Динамо» одержали победу над казанским «Рубином» в домашнем матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0.

Мяч в ворота соперника отправили Даниил Фомин (32-я минута) и Вячеслав Грулев (59-я минута).

Из-за травм в матче не принимали участие голкипер Антон Шунин и защитник Диего Лаксальт. У «Рубина» матч пропустили травмированный нападающий Александр Зуев и полузащитник Георгий Зотов, на счету которого слишком много желтых карточек.

Казанский клуб играл под руководством Олега Веретенникова, так как главного тренера Леонида Слуцкого удалили со скамейки в матче прошлого тура с петербургским «Зенитом».

Бело-голубые под руководством Сандро Шварца одержали вторую победу подряд и расположились на второй строчке в турнирной таблице с 19 очками. «Рубин» с 14 очками занимает пятую позицию.

В следующем туре 2 октября «Динамо» на своем поле сыграет с самарскими «Крыльями Советов», «Рубин» в этот же день проведет домашний матч с «Нижним Новгородом».

Накануне футбольный клуб «Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).