«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Фото: twitter.com/zenit_spb

Футбольный клуб «Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу, 25 сентября, в Санкт-Петербурге.

Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу «Зенита». Антон Зиньковский в составе самарского клуба забил первый гол на 14-й минуте. При этом Артем Дзюба в составе «Зенита» направил мяч в ворота соперников на 33-й минуте. Решающий гол забил Алексей Сутормин в рамках пенальти.

21 сентября Артем Дзюба отказался играть за сборную России из-за того, что находится в неподходящей форме. Спортсмен пояснил, что пришел к данному решению после длительных размышлений.

Еще 20 сентября сообщалось, что футболисты Артем Дзюба и Денис Глушаков вернулись в состав сборной России по футболу. Они вошли в заявку на предстоящие отборочные матчи чемпионата мира — 2022, которые состоятся в октябре. При этом Глушаков не вызывался в национальную команду с весны 2018 года.