Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Незваные гости в туалете

Незваные гости в туалете

Извержение вулкана в Испании

Извержение вулкана в Испании

Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Русская муза Сальвадора Дали

Русская муза Сальвадора Дали

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Анастасия Волоснова

Спорт
«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Фото: twitter.com/zenit_spb

Футбольный клуб «Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу, 25 сентября, в Санкт-Петербурге.

Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу «Зенита». Антон Зиньковский в составе самарского клуба забил первый гол на 14-й минуте. При этом Артем Дзюба в составе «Зенита» направил мяч в ворота соперников на 33-й минуте. Решающий гол забил Алексей Сутормин в рамках пенальти.

21 сентября Артем Дзюба отказался играть за сборную России из-за того, что находится в неподходящей форме. Спортсмен пояснил, что пришел к данному решению после длительных размышлений.

Еще 20 сентября сообщалось, что футболисты Артем Дзюба и Денис Глушаков вернулись в состав сборной России по футболу. Они вошли в заявку на предстоящие отборочные матчи чемпионата мира — 2022, которые состоятся в октябре. При этом Глушаков не вызывался в национальную команду с весны 2018 года.

Читайте также:
футбол«Зенит»победа
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стрельба в Перми: не кормите подонков славой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше продрогшее бабье лето

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — это время тишины

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Все мнения
О проекте