Артем Дзюба отказался от игры за сборную России

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российский футболист Артем Дзюба отказался играть за сборную России. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщает МАТЧ ТВ.

Спортсмен пояснил, что пришел к данному решению после длительных размышлений.

— Я долго думал над этой ситуацией и пришел к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100 процентов, — отметил Дзюба, слова которого приводит телеканал.

Еще 20 сентября сообщалось, что футболисты Артем Дзюба и Денис Глушаков вернулись в состав сборной России по футболу. Они вошли в заявку на предстоящие отборочные матчи чемпионата мира — 2022, которые состоятся в октябре. При этом Глушаков не вызывался в национальную команду с весны 2018 года.

До этого стало известно, что нападающего «Зенита» Артема Дзюбу не вызовут в состав сборной России на сентябрьские матчи отбора на ЧМ-2022. В четырех турах текущего сезона Российской премьер-лиги у Дзюбы должен был быть только один полный матч.

При этом главный тренер национальной команды Валерий Карпин не исключал возвращения Дзюбы в сборную России. Он отметил, что футболист сказал ему, что хочет играть за национальную команду.