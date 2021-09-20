Дзюба и Глушаков вернулись в состав сборной России

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Российские футболисты Артем Дзюба и Денис Глушаков вернулись в состав отечественной сборной по футболу, войдя в заявку на предстоящие отборочные матчи чемпионата мира — 2022, которые состоятся в октябре. Об этом в понедельник, 20 сентября, пишет РИА Новости.

Нападающих Артема Дзюбу и Александра Соболева ранее не включили в список футболистов сборной РФ на часть матчей на чемпионате мира — 2022 в Катаре из-за их низких спортивных показателей, рассказал главный тренер российской команды Валерий Карпин. По его мнению, Соболев и Дзюба пребывают не в лучшей спортивной форме. Глушаков не вызывался в национальную команду с весны 2018 года.

До этого сообщалось, что нападающего «Зенита» Артема Дзюбу не вызовут в состав сборной России на сентябрьские матчи отбора на ЧМ-2022. В четырех турах текущего сезона Российской премьер-лиги у Дзюбы должен был быть только один полный матч.

При этом тренер не исключал возвращения Дзюбы в сборную России. Он отметил, что футболист сказал ему, что хочет играть за национальную команду.

26 июля в РФС сообщили, что Карпин стал главным тренером сборной России. Его контракт будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.