Чрезвычайно сильный тайфун «Миндул» приближается к Японии

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Двигающийся на Японию с юго-востока тайфун «Миндул» набрал разрушительную мощь, в связи с чем государству необходимо принять меры безопасности. Об этом предупредило Главное метеорологического агентство страны.

Метеорологи заявили, что давление в центре циклона в настоящее время составляет 920 гектопаскалей, и оно будет продолжать падать. При этом ветер дует со скоростью 55 метров в секунду, а его порывы достигают 75 метров в секунду. В ближайшие сутки их сила может увеличиться до 85 метров в секунду.

По словам экспертов, циклон может приблизиться к центральной и восточной части страны, в частности, к Токио уже 1 октября. Он принесет ливни и штормовой ветер. В связи с этим метеорологи призывают власти и жителей районов, которые находятся на пути тайфуна, заранее предпринять необходимые меры безопасности, пишет РИА Новости.

До этого глава Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии Норихиса Тамура предположил, что к концу сентября в стране может быть снят режим чрезвычайной ситуации, который был введен в начале лета из-за активного распространения COVID-19.