Хэмилтон одержал сотую победу в «Формуле-1», выиграв Гран-при России

Фото: instagram.com/lewishamilton

Британский гонщик Льюис Хэмилтон выиграл Formula 1 ВТБ Гран-При России 2021 в Сочи. Эта победа стала сотой по счету в «Формуле-1» для пилота «Мерседеса».

Хэмилтон, который является семикратным чемпионом «Ф-1», победил на Гран-при России в пятый раз. До этого гонщик становился первым в Сочи в 2014, 2015, 2018 и 2019 годах. Британец стал первым гонщиком в истории «Формулы-1», который одержал 100 побед в Гран-при. Второе место досталось нидерландскому пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену, третий результат показал Карлос Сайнс-младший на «Феррари» из Испании.

Конец гонки сопровождал сильный дождь. Британский пилот Ландо Норрис из «Макларена», который лидировал основную часть дистанции, не смог вовремя заехать за промежуточными шинами, из-за чего потерял скорость и контроль над машиной и вылетел за пределы трассы, однако вернулся в гонку и в итоге стал седьмым на финише, сохранив за собой лучший круг.

Россиянин Никита Мазепин из «Хааса» с отставанием в два круга финишировал 18-м, его партнер по команде Мик Шумахер из Германии покинул дистанцию из-за технических проблем с болидом. Также не смог добраться до финиша канадский пилот «Уильямса» Николас Латифи.

Следующий этап чемпионата — Гран-при Турции — состоится 8-10 октября.

12 сентября пилот из Нидерландов команды «Формулы-1» «Ред Булл» Макс Ферстаппен потерял три места на старте Гран-при России. Такой штраф спортсмен получил за столкновение с гонщиком Льюисом Хэмилтоном из Великобритании на 26-м круге Гран-при Италии. Судьи признали нидерландца виновным в этой аварии.