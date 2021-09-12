Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ферстаппена оштрафовали на старте Гран-при России за аварию с Хэмилтоном

Юлия Курганова

Спорт
Ферстаппена оштрафовали на старте Гран-при России за аварию с Хэмилтоном
Фото: youtube.com

Пилот из Нидерландов команды «Формулы-1» «Ред Булл» Макс Ферстаппен потеряет три места на старте Гран-при России. Об этом сообщила в воскресенье, 12 сентября, пресс-служба соревнований.

Такой штраф спортсмен получил за столкновение с гонщиком Льюисом Хэмилтоном из Великобритании на 26-м круге Гран-при Италии. Судьи признали нидерландца виновным в этой аварии.

Ферстаппен лидирует в общем зачете соревнований, набрав 226,5 очка, вторым идет Хэмилтон (221,5), передает ТАСС.

Гран-при России состоится в Сочи с 24 по 26 сентября.

Пилоты «Макларена» заняли первое и второе места на Гран-при Италии. Австралийский пилот команды «Макларен» Дэниел Риккьярдо одержал победу в Гран-при Италии, который проходил на трассе в Монце.

Читайте также:
Сочи«Формула-1»автогонки
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Воровство бывает разным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Все мнения
О проекте