Ферстаппена оштрафовали на старте Гран-при России за аварию с Хэмилтоном

Фото: youtube.com

Пилот из Нидерландов команды «Формулы-1» «Ред Булл» Макс Ферстаппен потеряет три места на старте Гран-при России. Об этом сообщила в воскресенье, 12 сентября, пресс-служба соревнований.

Такой штраф спортсмен получил за столкновение с гонщиком Льюисом Хэмилтоном из Великобритании на 26-м круге Гран-при Италии. Судьи признали нидерландца виновным в этой аварии.

Ферстаппен лидирует в общем зачете соревнований, набрав 226,5 очка, вторым идет Хэмилтон (221,5), передает ТАСС.

Гран-при России состоится в Сочи с 24 по 26 сентября.

Пилоты «Макларена» заняли первое и второе места на Гран-при Италии. Австралийский пилот команды «Макларен» Дэниел Риккьярдо одержал победу в Гран-при Италии, который проходил на трассе в Монце.