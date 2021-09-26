Названы бюджетные работники, которым с октября поднимут зарплату

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Сотрудников ряда российских бюджетных организаций с 1 октября ждет индексация заработной платы. Об этом в воскресенье, 26 сентября, сообщил «МК».

Так, на повышение могут рассчитывать работники спасательных центров МЧС, центров гигиены Роспотребнадзора, учреждений социальной сферы и гидрометеорологической службы, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центров для инвалидов, и ряда других.

По данным издания, средний рост зарплаты составит приблизительно четыре процента. Однако показатель может меняться в зависимости от профессии и региона. Отмечается, что субъекты РФ смогут самостоятельно определять сумму надбавки, но она не должна быть ниже установленного на федеральном уровне. Также индексация ждет все доплаты, которые начисляются в процентном соотношении от оклада.

Индексация заработных плат не коснется сотрудников бюджетных сфер, упоминаемых в майских указах Владимира Путина (педагоги, медработники и другие), которым индексируют оклады с 1 января.

Ранее аналитики назвали профессии с ожидаемым ростом зарплат. В сервисе по поиску работы и персонала «Зарплата.ру» сообщили «Вечерней Москве», что подъема доходов стоит ждать специалистам, которые могут регулярно работать из дома, а также линейному персоналу в строительстве, гостинично-ресторанном бизнесе и ретейле. Также на протяжении года стабильно растут зарплаты у стоматологов и IT-специалистов.