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Миллион пассажиров воспользовались ночными маршрутами столичного транспорта

Анастасия Колоскова

Город
Миллион пассажиров воспользовались ночными маршрутами столичного транспорта
Фото: Антон Гердо, Вечерняя Москва

Миллион пассажиров перевез столичный городской наземный транспорт по 16 ночным маршрутам с начала 2021 года. Об этом сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

— Ночной наземный городской транспорт — неотъемлемая часть любого крупного мегаполиса. Мы уделяем большое внимание развитию маршрутов, работающих после полуночи. С начала 2021 года 16 ночных маршрутов столицы уже перевезли один миллион пассажиров, — приводятся слова руководителя ведомства в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Максим Ликсутов напомнил, что недавно был запущен новый маршрут н15, связывающий главные железнодорожные вокзалы города. За три месяца им воспользовались около 6 тысяч пассажиров.

— Это в очередной раз доказывает, что ночные маршруты — самый простой, доступный и безопасный способ добраться домой, — заключил глава департамента.

В пресс-службе отметили, что н15 стал 16-м в списке ночных маршрутов. Он связывает Ленинградский, Казанский, Ярославский и Восточный вокзалы. Благодаря новому маршруту поездки стали комфортнее и безопаснее для 400 тысяч жителей северо-востока Москвы.

До этого в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что названия нескольких остановок общественного транспорта изменились в Москве с субботы, 25 сентября.

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