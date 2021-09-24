Несколько остановок транспорта переименуют в разных районах Москвы

Названия нескольких остановок общественного транспорта поменяют в Москве с субботы, 25 сентября. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
— Остановки «ТЦ Рио» для автобусов № 315 и 317 на Большой Черемушкинской улице при движении к Загородному шоссе переименовываются в «Торговый центр», — говорится в сообщении.
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
Между остановками «Улица Академика Скрябина» и «Улица Юных Ленинцев» также появится новая остановка «Волгоградский проспект» на маршруте № 429, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
С 25 сентября в центре Москвы также изменится маршрут автобуса № 869. Теперь автобусы будут сразу поворачивать на Красногвардейский бульвар, а не разворачиваться под Звенигородским шоссе в сторону остановочного пункта «Фили».
Пассажирам, которые хотят добраться до остановок «Завод механической игрушки» и «Звенигородское шоссе, 27» от станции метро «Улица 1905 года», следует выбрать автобус № 69.
Сетевое издание "Вечерняя Москва" (18+) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 69371 от 06.04.2017.Учредитель: АО "Редакция газеты "Вечерняя Москва". Главный редактор: Александр Геннадьевич Глуходедов. Адрес редакции: 127015, г.Москва, Бумажный пр-д, д. 14, стр. 2. Телефон: +7(499)557-04-24. Адрес эл.почты: edit@vm.ru. Почта для связи с редакцией сайта: news@vm.ru.