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Несколько остановок транспорта переименуют в разных районах Москвы

Иван Юминов

Город
Несколько остановок транспорта переименуют в разных районах Москвы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Академика Скрябина Карта всех событий

Названия нескольких остановок общественного транспорта поменяют в Москве с субботы, 25 сентября. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Остановки «ТЦ Рио» для автобусов № 315 и 317 на Большой Черемушкинской улице при движении к Загородному шоссе переименовываются в «Торговый центр», — говорится в сообщении.

Несколько остановок транспорта переименуют в разных районах МосквыФото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Между остановками «Улица Академика Скрябина» и «Улица Юных Ленинцев» также появится новая остановка «Волгоградский проспект» на маршруте № 429, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

С 25 сентября в центре Москвы также изменится маршрут автобуса № 869. Теперь автобусы будут сразу поворачивать на Красногвардейский бульвар, а не разворачиваться под Звенигородским шоссе в сторону остановочного пункта «Фили».

Пассажирам, которые хотят добраться до остановок «Завод механической игрушки» и «Звенигородское шоссе, 27» от станции метро «Улица 1905 года», следует выбрать автобус № 69.

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