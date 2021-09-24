Маршрут автобуса № 869 в центре Москвы изменится с 25 сентября

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Маршрут автобуса № 869 изменится в центре столицы с 25 сентября 2021 года. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Теперь автобусы будут сразу поворачивать на Красногвардейский бульвар, а не разворачиваться под Звенигородским шоссе в сторону остановочного пункта «Фили».

Тем пассажирам, которые хотят добраться до остановок «Завод механической игрушки» и «Звенигородское шоссе, 27» от станции метро «Улица 1905 года», следует выбрать автобус № 69, передали в агентстве городских новостей «Москва».

Кроме того, на некоторых улицах Восточного и Центрального административных округов в скором времени ограничат движение. Такая необходимость вызвана проведением инженерных работ.

Во 2-м Хвостовом переулке ремонт будет состоять их четырех этапов. Первый пройдет в период с 1 октября по 15 ноября в около дома 8, строение 2. Второй этап состоится с 1 по 30 ноября, проезд будет ограничен от дома 10 до дома 12. Третий этап продлится с 10 по 30 ноября, в связи с этим одна полоса будет занята в районе дома 27 на улице Большая Якиманка.