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Экзитпол: социал-демократы лидируют на выборах в бундестаг

Анастасия Колоскова

В мире
Экзитпол: социал-демократы лидируют на выборах в бундестаг
Заседание членов Бундестага отменилось из-за невозможности прийти к согласию по вопросу / Фотография с сайта Бундестага (bundestag.de)

Экзитпол телеканала ARD вслед за телеканалом ZDF фиксирует отрыв Социал-демократической партии Германии (СДПГ) от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ ХСС) на выборах в бундестаг. Об этом в воскресенье, 26 сентября, сообщил ARD.

Согласно первому экзитполу, у социал-демократов и ХДС/ ХСС был одинаковый результат — по 25 процентов голосов. Теперь же показатель СДПГ равен 25,5 процента, в консерваторов — 24,5 процента. До этого ЦДФ подсчитал, что СДПГ избиратели отдали 25,7 процента голосов, а ХДС/ХСС — 24,6 процента.

Первые официальные предварительные данные станут известны в ночь на понедельник, а окончательные — через две недели.

В этих выборах в Бундестаг принимали участие наибольшее количество политических партий со времени воссоединения Германии. Так, своих кандидатов предложили 47 объединений, однако реальные шансы попасть в парламент имели только шесть: социал-демократы, блок ХДС/ХСС, «Зеленые», Свободная демократическая партия, Левая партия и правопопулистская «Альтернатива для Германии». В общей сложности за места в бундестаге боролись рекордные 6 211 кандидатов, среди которых 2 024 женщины.

В ближайшее время начнутся предварительные переговоры партий о формировании правительства. Предполагается, что переговоры возглавит партия, набравшая большинство голосов.

Ангела Меркель в 2018 году объявила, что больше не будет участвовать в борьбе за пост канцлера. После очередных выборов в бундестаг, которые пройдут в сентябре, получившая большинство голосов партия сформирует правительство с новым главой государства.

20 августа Меркель выразила уверенность, что ее преемник на посту председателя Христианско-демократического союза Армин Лашет станет новым канцлером Германии.

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