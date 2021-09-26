Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Незваные гости в туалете

Незваные гости в туалете

Извержение вулкана в Испании

Извержение вулкана в Испании

Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Русская муза Сальвадора Дали

Русская муза Сальвадора Дали

Лидер социал-демократов ФРГ заявил, что партия получила мандат для формирования кабмина

Михаил Алимов

В мире
Лидер социал-демократов ФРГ заявил, что партия получила мандат для формирования кабмина
Фото: Pixabay

Социал-демократическая партия Германии (СДГП) получила мандат на формирование правительства ФРГ. Такое мнение высказал генеральный секретарь СДГП Ларс Клингбайль в воскресенье, 26 сентября, в эфире канала N-TV.

— Мы всегда знали, что будет упорная борьба. Но совершенно ясно, что СДПГ получает мандат на формирование правительства. Мы хотим, чтобы Олаф Шольц стал канцлером, — передает его слова ТАСС.

Как сообщает телеканал ZDF, СДПГ на данный момент опережает консервативный блок ХДС/ХСС на два процента и имеет в своем активе 26 процентов голосов. Телеканал ARD утверждает, что у партий по 25 процентов и они идут вровень.

Данные будут меняться с появлениями новых голосов. Предварительные итоги голосования в Германии подведут уже в ночь на понедельник, а окончательные результаты станут известны через две недели.

Отмечается, что эти выборы станут рекордными для ФРГ по количеству партий и кандидатов — 6211 кандидатов из 47 политических объединений желают попасть в Бундестаг. Причем 2024 из них представительницы слабого пола.

До этого сообщалось, что социал-демократы лидируют на выборах в бундестаг. Согласно первому экзитполу телеканала ARD, у социал-демократов и ХДС/ ХСС был одинаковый результат — по 25 процентов голосов. Теперь же показатель СДПГ равен 25,5 процента, а консерваторов — 24,5 процента. До этого ЦДФ подсчитал, что СДПГ избиратели отдали 25,7 процента голосов, а ХДС/ХСС — 24,6 процента.

Читайте также:
ВыборыГерманияПолитика
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стрельба в Перми: не кормите подонков славой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше продрогшее бабье лето

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — это время тишины

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Все мнения
О проекте