Лидер социал-демократов ФРГ заявил, что партия получила мандат для формирования кабмина

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Социал-демократическая партия Германии (СДГП) получила мандат на формирование правительства ФРГ. Такое мнение высказал генеральный секретарь СДГП Ларс Клингбайль в воскресенье, 26 сентября, в эфире канала N-TV.

— Мы всегда знали, что будет упорная борьба. Но совершенно ясно, что СДПГ получает мандат на формирование правительства. Мы хотим, чтобы Олаф Шольц стал канцлером, — передает его слова ТАСС.

Как сообщает телеканал ZDF, СДПГ на данный момент опережает консервативный блок ХДС/ХСС на два процента и имеет в своем активе 26 процентов голосов. Телеканал ARD утверждает, что у партий по 25 процентов и они идут вровень.

Данные будут меняться с появлениями новых голосов. Предварительные итоги голосования в Германии подведут уже в ночь на понедельник, а окончательные результаты станут известны через две недели.

Отмечается, что эти выборы станут рекордными для ФРГ по количеству партий и кандидатов — 6211 кандидатов из 47 политических объединений желают попасть в Бундестаг. Причем 2024 из них представительницы слабого пола.

До этого сообщалось, что социал-демократы лидируют на выборах в бундестаг. Согласно первому экзитполу телеканала ARD, у социал-демократов и ХДС/ ХСС был одинаковый результат — по 25 процентов голосов. Теперь же показатель СДПГ равен 25,5 процента, а консерваторов — 24,5 процента. До этого ЦДФ подсчитал, что СДПГ избиратели отдали 25,7 процента голосов, а ХДС/ХСС — 24,6 процента.