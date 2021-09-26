СМИ: Американские десантники при высадке в Сирии убили трех мирных жителей

Фото: flickr.com / eric lynch

Десантники ВС США высадились в сирийской провинцииДейр-эз-Зор на правом берегу реки Евфрат. При десантировании во время контртеррористической операции в селении Эш-Шахиль они открыли огонь по постройкам и жилым домам. Из-за этого погибли три мирных жителя, передает в воскресенье, 26 сентября, агентство SANA.

Вместе с американскими военными на месте присутствовали и курдские солдаты из «Сил демократической Сирии» (СДС). Они взяли штурмом несколько домов и взяли пленных среди террористов.

В сентябре до этого аналогичные операции проводились в селениях Баситейн и Эль-Джасеми этой же провинции и в регионе Хасеке на северо-востоке Сирии. При этом, несмотря на заявленную курдами и США борьбу с терроризмом, сами сирийские власти не поддерживают такую инициативу — зоны боевых действий находятся на территориях, богатых нефтяными и продовольственными ресурсами. Дамаск рассматривает появление военных США на территории страны «как незаконную оккупацию, которая сопровождается грабежом природных богатств, принадлежащих сирийскому народу», передает ТАСС.

23 сентября Сирия призвала мировое сообщество нарастить оказание помощи. В Дамаске считают, что международное сообщество должно увеличить объемы помощи для страны, так как в стране из-за американских санкций растет бедность.