Эрдоган заявил, что Турция бы хотела вывода войск США из Ирака и Сирии

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Турция бы хотела, чтобы вслед за Афганистаном американские войска ушли из Сирии и Ирака. Об этом в воскресенье, 26 сентября, заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган.

— Конечно, если бы у меня был выбор, я бы хотел, чтобы они ушли из Сирии и Ирака точно так же, как они ушли из Афганистана. Потому что, если мы собираемся установить мир во всем мире, больше нет смысла оставаться в этих регионах мира, мы можем просто дать этим народам, этим администрациям возможность самим принимать решения, — рассказал он в интервью американскому телеканалу CBS.

Политик ответил на вопрос по поводу планов Турции занять место США в стране. По его словам, турецкие войска не будут находиться там, где им не рады.

Эрдоган хочет, чтобы Турция, Россия, США и Иран совместно работали над установлением мира в Ираке и Сирии.

— Я надеюсь, что США, Россия, Иран и Турция как в Сирии, так и в Ираке смогут работать вместе, коллективно ради мира для народов этих регионов, — передает его слова ТАСС.

Он также отметил, что разговаривал с российским президентом Владимиром Путиным о ситуации в Сирии и Ираке.

21 сентября в администрации Эрдогана сообщили, что он собирается приехать в Сочи с визитом 29 сентября. Визит турецкого лидера на территорию России будет однодневным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что во время грядущей встречи Владимир Путин обсудит с Эрдоганом двусторонние отношения и ситуацию в Сирии.